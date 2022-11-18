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Адесанья готовий провести ще один бій з Перейрою навіть без титулу на кону

Екс-чемпіон UFC хоче взяти реванш у нового лідера середнього дивізіону
ММА
18 листопада 11:00
Адесанья готовий провести ще один бій з Перейрою навіть без титулу на кону
Ісраель Адесанья / Фото - cnews.fr
Новозеландський середньоваговик ММА Ісраель Адесанья (23-2) заявив, що наступним його суперником стане чинний чемпіон UFC в цьому дивізіоні бразилець Алекс Перейра (7-1), навіть якщо він на той час позбудеться пояса.

Цитує Адесанью bjpenn.com.

«Я збираюся битися з Перейрою. Якщо він прийме рішення зустрітися з кимось ще і втратить пояс, то я все одно буду битися з ним. Я сподіваюся, що на момент реваншу він все ще буде чемпіоном, але я буду з ним битися в будь-якому випадку».


«Я божевільний. Я можу перемогти його. Я знаю, що можу зробити це. Ви все бачили, що я можу перемогти його. Йому просто... я не буду зараз говорити про везіння. Він добре вклав свої гроші і тому у нього був відмінний план на бій. Перейра відмінний боєць, але я можу перемогти його. Не знаю, можливо, зараз говорить моє его, але я вірю, що наступного разу зроблю свою роботу».


Нагадаємо, що поєдинок між Перейрою та Адесаньєю відбувся 12 листопада на арені Madison Square Garden в Нью-Йорку в головній події турніру UFC 281. Перемогу технічним нокаутом в 5-му раунді здобув бразилець.

Володимир Кириченко
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Теги

Ісраель Адесанья Алекс Перейра

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