Олег Гончар

Колишній чемпіон UFC у середній вазі Ісраель Адесанья (24-5) поділився планами щодо наступного поєдинку в октагоні. Слова бійця навів портал MMA Junkie.

36-річний новозеландець, який не перемагав із 2023 року і вперше в кар’єрі має серію з трьох поразок, висловив інтерес до реваншів із Пауло Костою (15-4) та Шоном Стріклендом (29-7).

«Я готовий битися! Щодо реваншу з Костою — нічого особливого сказати. Просто круто, звучить цікаво. Я б дав йому шанс виправитися, як інші давали шанс мені. І зі Стріклендом зустрівся б, якщо він захоче битися». Ісраель Адесанья

Адесанья нокаутував Косту в другому раунді на UFC 253 у 2020 році, захистивши титул. Проте в 2023 році він поступився Стрікленду одноголосним рішенням на UFC 293, втративши пояс.

Нагадаємо, Адесанья несподівано відмовився від мети знову стати чемпіоном.