Олег Гончар

Президент UFC Дейна Вайт оголосив головні поєдинки бійцівського шоу UFC Fight Night 271 у Сіетлі, який пройде 28 березня.

У головній події UFC Fight Night 271 колишній чемпіон середньої ваги Ісраель Адесанья (24-5) зустрінеться з Джо Пайфером (15-3), 15-м у рейтингу дивізіону. У новозеландця зараз триматчева програшна серія — останній бій у лютому він програв технічним нокаутом Нассурдіну Імавову.

Пайфер, навпаки, іде на триматчевій переможній серії — у жовтні він переміг больовим Абусуп’яна Магомедова.

Ко-мейн івент — поєдинок колишньої чемпіонки найлегшої ваги Алекси Грассо (16-5-1) проти Мейсі Барбер (15-2).

Адесанья повертається після поразок від Дрікуса Дю Плессі та Шона Стрікленда, намагаючись повернути втрачену форму. Грассо прагне реваншу після втрати титулу та серії невдач.

Нагадаємо, Адесанья несподівано відмовився від мети знову стати чемпіоном.