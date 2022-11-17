Адесанью заарештували в аеропорту Нью-Йорка

Ісраель зробив найдурніший вчинок з можливих

Ісраель Адесанья / Фото: UFC

16 листопада, близько 21:00 за Києвом екс-чемпіона UFC в середній вазі Ісраеля Адесанью (23-2) заарештували в Міжнародному аеропорту в Нью-Йорку після спроби пронести з собою кастет, сообщаетм MMA Fighting.



За законами штату Нью-Йорк носіння кастета заборонено і порушнику загрожує термін до одного року в тюрмі і штраф.

Затримання Адесаньї прокоментував його менеджер Тім Сімпсон.

За словами Сімпсона, Адесанью відпустили після того, як він визнав свою помилку.

«Ісраель отримав подарунок від фаната, який він поклав в багаж. Коли кастет виявили в аеропорту, Ісраель швидко від нього позбувся і співпрацював з владою. Адесанья підкорився вимогам, справа була закрита, і він відправився додому».

Нагадаємо, 12 листопада Адесанья програв титул бразильцеві Алексу Перейрі.