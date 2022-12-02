Екс-боєць UFC Кеннеді розкритикував Усмана, Сехудо і Гетжі за візит до кадирова
Алджамейн Стерлінг наступний захист титулу UFC проведе проти Сехудо
Мегафайт, ймовірно, відбудеться в березні наступного року
02 грудня 14:55
Алджамейн Стерлінг та Генрі Сехудо / Фото - UFCЧемпіон UFC у найлегшому дивізіоні американець Алджамейн Стерлінг (22-3) на своєму подкасті в YouTube назвав ім'я свого наступного опонента.
«Я оголошую, що в наступному бою я буду битися з Генрі. Ми орієнтуємося на березень. Я скажу Алі, брат, це зроблено, але це ще не закінчено, поки на папері немає чорнила. Але це бій, який відбудеться наступним».
«Цей бій відбудеться. Очевидно, ви, хлопці, бачили обличчя мене і Генрі Сехудо. У мене немає проблем з Генрі. Ні дня в житті я ні від кого не ухилявся. UFC дає мені найжорсткішу конкуренцію, і я завжди роблю все можливе і завжди перемагаю, за винятком того випадку, коли мене відправили на Нептун в бою проти Марлона Мораєса. Здебільшого я зазвичай виграю».
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в UFC планують організувати поєдинок між Стерлінгом та екс-чемпіоном в двох дивізіонах Генрі Сехудо (16-2).
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