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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Алджамейн Стерлінг наступний захист титулу UFC проведе проти Сехудо

Мегафайт, ймовірно, відбудеться в березні наступного року
ММА
02 грудня 14:55
Алджамейн Стерлінг наступний захист титулу UFC проведе проти Сехудо
Алджамейн Стерлінг та Генрі Сехудо / Фото - UFC
Чемпіон UFC у найлегшому дивізіоні американець Алджамейн Стерлінг (22-3) на своєму подкасті в YouTube назвав ім'я свого наступного опонента.

«Я оголошую, що в наступному бою я буду битися з Генрі. Ми орієнтуємося на березень. Я скажу Алі, брат, це зроблено, але це ще не закінчено, поки на папері немає чорнила. Але це бій, який відбудеться наступним».


«Цей бій відбудеться. Очевидно, ви, хлопці, бачили обличчя мене і Генрі Сехудо. У мене немає проблем з Генрі. Ні дня в житті я ні від кого не ухилявся. UFC дає мені найжорсткішу конкуренцію, і я завжди роблю все можливе і завжди перемагаю, за винятком того випадку, коли мене відправили на Нептун в бою проти Марлона Мораєса. Здебільшого я зазвичай виграю».

 
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в UFC планують організувати поєдинок між Стерлінгом та екс-чемпіоном в двох дивізіонах Генрі Сехудо (16-2).
Володимир Кириченко
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Алджамейн Стерлінг Генрі Сехудо

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