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Алджамейн Стерлінг впевнений, що проведе з рашистом Яном трилогію
Чемпіон UFC продовжує перебувати на вершині найлегшого дивізіону
08 жовтня 19:46
Алджамейн Стерлинг та Пьотр Ян / Фото - mmafightingЧемпіон UFC у найлегшій вазі американець Алджамейн Стерлінг (21-3) впевнений, що рашист Пьотр Ян (16-3) знову буде битися за титул в його дивізіоні.
Цитує Стерлінга Sports Illustrated.
«Зараз Ян для мене не має значення, але я впевнений, що між нами ще буде деяка напруженість, коли побачимося на UFC 280. Упевнений, він хоче знову зустрітися зі мною, і я знаю, що це трапиться. Я знаю, наскільки Ян хороший, він повернеться на чемпіонський рівень та я побачу його знову в октагоні».
Нагадаємо, що Стерлінг та Ян двічі зустрічалися в октагоні. Обидва рази перемога залишалася за американцем, в останній – це було на турнірі UFC 273.
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