Став відомий файткард турніру UFC 275: Тейшейра – Прохазка
Американський важковаговик UFC в жовтні проведе дебютний бій в професійному боксі
В останньому поєдинку в ММА він програв молдаванину Співаку
19:25
Грег Харді / Фото - mmafighting.com33-річний американський важковаговик UFC Грег Харді (7-5) вирішив спробувати свої сили в професійному боксі і тим самим продовжити бійцівську кар'єру. Про це повідомляє MMA Junkie.
8 жовтня у Флориді (США) у Харді вже офіційно запланований його дебютний поєдинок. Ім'я суперника на цей 4-раундовий рейтинговий поєдинок поки залишається в таємниці. Харді вже встиг прокоментувати таке рішення в Instagram.
«Коли мрія застрягла в твоєму прицілі і все що потрібно тобі зробити, так це натиснути на курок».
Нагадаємо, що Харді свій останній поєдинок за правилами ММА провів в березні цього року на турнірі UFC 272, де він зазнав поразки технічним нокаутом в 1-м раунді від молдаванина Сергія Співака.
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