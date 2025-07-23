Олег Гончар

Чемпіон UFC у важкій вазі Том Аспіналл (15-3) проведе свій перший захист титулу проти Сіріла Гана (13-2) на турнірі UFC 321.

Поєдинок відбудеться 25 жовтня 2025 року в Етіхад Арені, Абу-Дабі, і стане головною подією вечора.

Аспіналл став беззаперечним чемпіоном у червні 2025 року після того, як Джон Джонс оголосив про завершення кар’єри. Раніше британець завоював тимчасовий титул, нокаутувавши Сергія Павловича в листопаді 2023 року, а в липні 2024 року захистив його, здолавши Кертіса Блейдса технічним нокаутом за 60 секунд.

Сіріл Ган, ексчемпіон тимчасового титулу, повернувся після 14-місячної перерви в грудні 2024 року, перемігши Олександра Волкова роздільним рішенням суддів, хоча цей результат викликав суперечки. Ган раніше двічі бився за титул, програвши Франсісу Нганну в 2022 році та Джону Джонсу в 2023 році.