Олег Гончар

Бразильський важковаговик UFC Жаїлтон Алмейда (22-3), який посідає шосте місце в рейтингу дивізіону, висловив намір побитися з чинним чемпіоном у важкій вазі Томом Аспіналлом (15-3). Про це він розповів в інтерв’ю MMA Fighting.

Алмейда наголосив, що є єдиним бійцем у дивізіоні, який активно домагається поєдинку з Аспіналлом. За його словами, Олександр Волков не виявляв інтересу до бою з чемпіоном, Сіріл Ган зосереджений на зйомках у кіно, а Сергій Павлович уже зустрічався з британцем і має інший запланований бій.

Алмейда активно стежить за тренуваннями Аспіналла в Instagram, аналізує його стиль і використовує соціальні мережі, щоб розкрутити потенційний поєдинок. Він також зазначив, що британець згадував його в подкастах, що може свідчити про взаємний інтерес до бою.

33-річний бразилець, відомий своєю майстерністю в бразильському джиу-джитсу та досрочними перемогами, зокрема над Дерріком Льюїсом у 2023 році, сподівається, що його наполегливість призведе до підписання контракту на титульний бій найближчим часом.

Нагадаємо, раніше Джонс Джонс відмовився від титулу, а Аспіналл став повноцінним чемпіоном.