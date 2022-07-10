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Азербайджанський боєць UFC після перемоги над дос Аньосом викликав на поєдинок легендарного Надаля

Він в жартівливій манері вирішив з'ясувати який Рафа є в спорті кращим
ММА
10:28
Азербайджанський боєць UFC після перемоги над дос Аньосом викликав на поєдинок легендарного Надаля
Рафаель Фізієв / Фото - bloodyelbow
Боєць UFC з Азербайджану Рафаель Фізіев (12-1) після перемоги нокаутом над своїм тезкою з Бразилії, екс-чемпіоном промоушена Рафаелем дос Аньосом (31-14) в головному бою турніру UFC on ESPN 39 викликав на бій іншого тезку – легендарного іспанського тенісиста Рафаеля Надаля.

Цитує Фізієва MMA Fighting.

«Тепер ми знаємо, хто кращий Рафаель в UFC. Пора дізнатися, хто кращий Рафа в спорті! Рафаель Надаль, йди сюди».


Нагадаємо, на турнірі UFC on ESPN 39 Фізіев виграв технічним нокаутом в п'ятому раунді у Дос Аньоса. Результати івенту в Лас-Вегасі.
Володимир Кириченко
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Теги

Рафаель Фізиев Рафаель Надаль Рафаель Дос Аньос

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