Колишній чемпіон Bellator та ONE 40-річний Бен Аскрен перебуває в критичному стані в лікарні Вісконсина через важку пневмонію, спричинену стафілококовою інфекцією, повідомило ESPN.

Дружина Аскрена Емі повдомила, що Бен підключений до апарату штучної вентиляції легенів та ЕКМО (екстракорпоральної мембранної оксигенації). Попри тяжкий стан, він відкриває очі та стискає руки, хоча повністю відійти від седації ще не може.

Емі зазначила, що лікарі розпочали оцінку для можливої трансплантації легенів, адже стан його легень погіршився через дірку, спричинену інфекцією.

«Я молюся за диво, щоб його легені відновилися, але якщо потрібна трансплантація, сподіваюся, він швидко потрапить у список».

Аскрен, який завершив кар’єру в ММА у 2019 році після виступів у UFC, був учасником Олімпіади-2008 та має рекорд 19-2.