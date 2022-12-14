Чендлер – про бій з Макгрегором: «Не сумніваюся, що ми розділимо з ним октагон»
Біспінг – про можливий бій Макгрегор – Чендлер: «Це той бій, який є сенс організовувати»
Майкл вважає, що цей бій буде дуже цікавим
14 грудня 15:42
У Конора є всі гроші світу, але він хоче титульний бій, так що потрібно поважати його позицію. І повертаючись до Майклу Чендлеру. Якщо він зробить все як треба, що ж, буде зовсім не божевілля думати про наступне титульному поєдинку. Чендлер як і раніше один з кращих. Якщо він переможе Конора, якщо здолає його нокаутом, то його чекатиме титульний бій. Це той бій, який є сенс організовувати.
Президент UFC назвав ім'я наступного суперника Макгрегора.
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