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Біспінг – про можливий бій Макгрегор – Чендлер: «Це той бій, який є сенс організовувати»

Майкл вважає, що цей бій буде дуже цікавим
ММА
14 грудня 15:42
Біспінг – про можливий бій Макгрегор – Чендлер: «Це той бій, який є сенс організовувати»
Коментатор і колишній чемпіон UFC у середній вазі Майкл Біспінг на своєму YouTube-каналі відреагував на чутки з приводу можливого бою між конором Макгрегором і Майклом Чендлером ( 23-8 ).

У Конора є всі гроші світу, але він хоче титульний бій, так що потрібно поважати його позицію. І повертаючись до Майклу Чендлеру. Якщо він зробить все як треба, що ж, буде зовсім не божевілля думати про наступне титульному поєдинку. Чендлер як і раніше один з кращих. Якщо він переможе Конора, якщо здолає його нокаутом, то його чекатиме титульний бій. Це той бій, який є сенс організовувати.


Президент UFC назвав ім'я наступного суперника Макгрегора.
Денис Сєдашов
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Теги

Конор Макгрегор Майкл Біспінг Майкл Чендлер

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