Олег Гончар

Компанія Spribe оголосила про призначення колишнього чемпіона UFC у середній вазі Майкла Біспінга амбасадором crash-гри Aviator. Угода розрахована на один рік.

Згідно із заявою студії, Біспінг просуватиме гру на міжнародну аудиторію через рекламні кампанії, публічні заходи та активності у цифрових каналах. Партнерство є частиною ширшої багаторічної маркетингової співпраці Spribe з UFC, яка передбачає брендовану присутність на турнірах Fight Night та номерних івентах.

Комерційний директор компанії Джорджі Цуцкірідзе назвав Біспінга однією з легенд організації та іконою спорту з великою міжнародною фан-базою. Сам британець заявив, що завжди шукає нові виклики й розраховує познайомити своїх уболівальників із продуктом.

Після завершення кар’єри Біспінг працює коментатором і веде медіапроєкти, зокрема подкасти.