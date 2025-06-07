Бій між Трампом і Маском? Пол звернувся до WWE з оригінальною ідеєю
Логан хоче, щоб World Wrestling Entertainment організувала мегафайт
близько 13 годин тому
Представник реслінг-промоушену World Wrestling Entertainment (WWE) Логан Пол закликав організувати бій між президентом США Дональдом Трампом та мільярдером Ілоном Маском.
Пол опублікував у соцмережах постер майбутнього поєдинку з підписом «зробіть це», відзначивши офіційний акаунт WWE.
Раніше між президентом США Дональдом Трампом та американським мільярдером Ілоном Маском розгорівся публічний конфлікт.
Трамп заявив, що розчарувався у Маску, який нещодавно покинув адміністрацію президента, та назвав його «божевільним». У відповідь Маск заявив, що без його допомоги Трамп не зміг би виграти президентські вибори.