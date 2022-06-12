Результати турніру UFC on ESPN 36. Перемоги Блаховича, Чукагян і поразка Куцелаби
Блахович кинув виклик новоспеченому «королю» напівважкого дивізіону UFC
Віковий поляк має намір повернути собі титул<br> <br>
18:17
Ян Блахович / Фото - UFCЕкс-чемпіон UFC в напівважкому дивізіоні поляк Ян Блахович (28-9) в Twitter викликав на поєдинок новоспеченого володаря титулу в цій ваговій категорії чеха Іржі Прохазку (29-3-1).
«Іржі, давай зробимо це! Битва за Європу. Найбільший бій в історії континенту».
Нагадаємо, в Сінгапурі в головній події турніру UFC 275 Прохазка здобув перемогу задушливим прийомом в п'ятому раунді над Гловером Тейшейрою (33-7) і відібрав у нього чемпіонський пояс.
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