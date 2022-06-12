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Блахович кинув виклик новоспеченому «королю» напівважкого дивізіону UFC

Віковий поляк має намір повернути собі титул<br> <br>
ММА
18:17
Блахович кинув виклик новоспеченому «королю» напівважкого дивізіону UFC
Ян Блахович / Фото - UFC
Екс-чемпіон UFC в напівважкому дивізіоні поляк Ян Блахович (28-9) в Twitter викликав на поєдинок новоспеченого володаря титулу в цій ваговій категорії чеха Іржі Прохазку (29-3-1).

«Іржі, давай зробимо це! Битва за Європу. Найбільший бій в історії континенту».


Нагадаємо, в Сінгапурі в головній події турніру UFC 275 Прохазка здобув перемогу задушливим прийомом в п'ятому раунді над Гловером Тейшейрою (33-7) і відібрав у нього чемпіонський пояс.
Володимир Кириченко
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Ян Блаховіч Іржі Прохазка

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