Офіційно. Махачев проведе поєдинок з Волкановськи
Чемпіон UFC Волкановскі має намір засмутити росіянина махачева в 2023 році
Поєдинок між титулованими бійцями пройде на лютневому івенті в Австралії
23 грудня 19:35
Александр Волкановскі / Фото - UFCЧемпіон UFC у напівлегкій вазі Александр Волкановскі (25-1) на своєму YouTube-каналі обговорив майбутній поєдинок проти лідера легкого дивізіону рашиста проти ісламу махачева (23-1).
«Іслам сильний. Іслам буде готовий. Але я гарантую вам, згадайте мої слова, я буду готовий. Я буду більш? ніж готовий. Я буду в хорошій формі, я буду сильнішим, ніж будь-коли. Уже в передчутті. У мене вже більше м'язів, ніж було в моїх останніх боях. Я вже сильніше, значно сильніше».
«Я говорю вам, що 2023 рік стане найважливішим роком за всю мою кар'єру, моя спадщина – це визначальний рік. 2023 рік починається з перемоги над Ісламом. Велика можливість не тільки бути великим, але і бути одним з найбільших. Ось за цим я і прийду».
Нагадаємо, бій між зірками ліги очолить турнір UFC 284, 12 лютого, в Перті (Австралія).
Коментарі 0