Президент UFС: «Жодного разу, бл*ть я не сказав, що йде організація поєдинку Конора проти Чендлера»
Чендлер – про бій з Макгрегором: «Не сумніваюся, що ми розділимо з ним октагон»
Боєць вірить, що він зустрінеться з ірландцем
13 грудня 18:19
Отримав я відповідь від Макгрегора? Поки ніякої відповіді. UFC проявив інтерес до цього поєдинку, і, мені здається, Конор теж зацікавлений в цьому. Не сумніваюся, що так чи інакше ми розділимо з ним Октагон. Ймовірно, це не буде мій наступний бій, але в майбутньому це станеться.
Легенда UFC зізнався, що бій з українцем Втратою стане для нього останнім.
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