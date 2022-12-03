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Текбол. Чемпіонат світу. Німеччина

Дос Аньос готовий провести поєдинок з Макгрегором в напівсередньому дивізіоні

Досвідчений бразилець хоче підтримки від UFC
ММА
13:54
Дос Аньос готовий провести поєдинок з Макгрегором в напівсередньому дивізіоні
Рафаель дос Аньос / Фото - UFC
Екс-чемпіон UFC в легкому дивізіоні бразилець Рафаель дос Аньос (31-14) заявив про те, що планує провести поєдинок проти зіркового колишнього володаря титулів в двох вагових категоріях Конора Макгрегора (22-6) в рамках напівсереднього дивізіону.

Цитує Дос Аньоса Middle Easy.

«Мені здається, що я вже досяг того моменту кар'єри, коли я можу виступати відразу в двох вагових категоріях. Я можу битися як в легкій, так і в напівсередній вазі. На даний момент у мене є виклик і бій, на якому я сконцентрував свою увагу, і всі подальші плани я буду будувати вже після цього поєдинку».


«Якщо заглядати вперед, то я маю намір домагатися поєдинку з Конором Макгрегором в рамках напівсереднього дивізіону. Мені здається, що він вже не повернеться в легку вагу і я готовий зустрітися з ним в напівсередньому. Я вважаю, що я заслуговую такого бою і керівництво UFC напевно мене підтримає в цьому».


Нагадаємо, що дос Аньос свій наступний бій проведе вже сьогодні вночі в Орландо на турнірі UFC on ESPN 42, де він розділить октагон з американцем Брайаном Барбереною.
Володимир Кириченко
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Теги

Конор Макгрегор Рафаель Дос Аньос

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