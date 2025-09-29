Олег Гончар

34-річний чинний чемпіон UFC у легкій вазі (до 61 кг) грузин Мераб Двалішвілі в інтерв'ю на YouTube-каналі Shak MMA поділився думками щодо майбутнього поєдинку між чемпіоном у напівсередній вазі (до 77 кг) австралійцем Джеком Делла Маддаленою та росіянином Ісламом Махачевим.

Зустріч відбудеться 16 листопада на турнірі UFC 322 у Нью-Йорку, США.

«Нас чекає відмінний поєдинок, але я не впевнений, хто здобуде перемогу».

Двалішвілі відзначив великий досвід Махачєва як унікального бійця, який ефективно проводить тейкдауни, має міцний підборідок та ударну техніку, особливо як лівша. За його словами, бій обіцяє бути складним, але видовищним.

Двалішвілі, який сам нещодавно захистив титул, не став обирати фаворита, підкресливши рівність суперників.