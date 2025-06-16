Олег Гончар

Відомий коментатор UFC Джо Роган у своєму подкасті висловив захоплення бразильським бійцем змішаних єдиноборств (ММА) Алексом Перейрою, першим номером рейтингу UFC у напівважкій вазі. Роган пригадав, як оцінював потенціал Перейри ще до його дебюту в промоушені.

«Коли він прийшов у UFC, багато хто про нього не знав. Я, як фанат кікбоксингу, вважав, що це той самий хлопець! Тоді я подумав, що він розкидає всіх суперників. Пам’ятаю, як Даніель Корм’є запитав: «Справді?» А я відповів: «Друже, абсолютно впевнений». У його дебюті я вказав на нього й сказав: «Це чортів бугимен із бугименів». Показав Корм’є відео боїв Перейри з кікбоксингу, і той вигукнув: «Боже мій!» Я сказав: «Усі, до кого він торкається, відчувають дотик смерті». Джо Роган

Перейра, дворазовий чемпіон Glory у кікбоксингу, здобув титул UFC у середній вазі, нокаутувавши Ісраеля Адесанью у 2022 році, а згодом став чемпіоном у напівважкій вазі, перемігши Їржі Прохазку. В останньому поєдинку бразилець програв Магомеду Анкалаєву.