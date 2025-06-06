Джон Джонс готовий добровільно відмовитися від титулу UFC

Також американець назвав чемпіонство без поєдинків фінансово вигідним

близько 20 годин тому

Джон Джонс
Денис Сєдашов

Денис Сєдашов

37-річний чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс заявив, що готовий залишити пояс добровільно. Про це боєць написав у соціальній мережі.

Американець пояснив, що вже давно обговорював свої подальші плани з керівництвом промоушена.

Після бою в Нью-Йорку я майже не тренувався. UFC було вигідніше продовжувати просувати мене як чинного чемпіона, а не Тома Аспіналла. Я фактично просто залишався на місці, нічого не робив, але вигравав від цього — фінансово це виявилося дуже вигідно.

Джон Джонс

За словами бійця, він навіть заробив більше, ніж тимчасовий чемпіон дивізіону Аспіналл.

Так, прикро, що наша вагова категорія застопорилася, але це не моя провина. Я не керую ситуацією. І пам’ятайте: такого бійця, як я, не можна просто так позбавити титулу. Я сам віддам його, коли вирішу.

Джон Джонс

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