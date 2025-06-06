Джон Джонс готовий добровільно відмовитися від титулу UFC
Також американець назвав чемпіонство без поєдинків фінансово вигідним
близько 20 годин тому
37-річний чемпіон UFC у важкій вазі Джон Джонс заявив, що готовий залишити пояс добровільно. Про це боєць написав у соціальній мережі.
Американець пояснив, що вже давно обговорював свої подальші плани з керівництвом промоушена.
Після бою в Нью-Йорку я майже не тренувався. UFC було вигідніше продовжувати просувати мене як чинного чемпіона, а не Тома Аспіналла. Я фактично просто залишався на місці, нічого не робив, але вигравав від цього — фінансово це виявилося дуже вигідно.
За словами бійця, він навіть заробив більше, ніж тимчасовий чемпіон дивізіону Аспіналл.
Так, прикро, що наша вагова категорія застопорилася, але це не моя провина. Я не керую ситуацією. І пам’ятайте: такого бійця, як я, не можна просто так позбавити титулу. Я сам віддам його, коли вирішу.
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