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Еблін без проблем розібрав Мусасі і став новим чемпіоном Bellator в середній вазі

Всі результати івенту в Анкасвіллі
ММА
08:50
Еблін без проблем розібрав Мусасі і став новим чемпіоном Bellator в середній вазі
Джонні Еблін / Фото - mmafighting.com

На Mohegan Sun Arena в Анкасвілле, штат Коннектикут, США завершився турнір Bellator 282, в головній події якого зустрілися чемпіон ліги в середній вазі нідерландець Гегард Мусаси (49-8-2) і американець Джонні Еблін (16-0).
Пропонуємо вашій увазі результати всіх поєдинків турніру Bellator 282:

Основний кард:

Джонні Еблан переміг Гегарда Мусасі одноголосним рішенням суєдей

Денні Сабателло переміг Леандро Хіго одноголосним рішенням суддів

Магомед Магомедов переміг Енріке Барзолу задушливим прийомом в 4-му раунді

Бреннан Уорд переміг Кассіуса Кейна технічним нокаутом у 2-му раунді

Попередній кард:

Кілліс Мота переміг Дена Морета одноголосним рішенням суддів

Лукас Бреннан переміг Джонні Сото задушливим прийомом в 1-му раунді

Олександр Шаблій переміг Брента Прімуса нокаутом у 2-му раунді

Кіт Зінгано перемогла Пем Соренсон одноголосним рішенням суддів

Анатолій Струмів переміг Мухаммада Абдуллу технічним нокаутом в 1-му раунді

Сабах Хомачі переміг майкона Мендоса нокаутом в 1-му раунді

Ілара Джоанн переміг Алехандра Лару одноголосним рішенням суддів

Джеймс Гонсалес переміг Коди Лоу одноголосним рішенням суддів

Аарон Джеффрі переміг Фабіо Агіляра технічним нокаутом у 2-му раунді

Мандель Налло переміг Брайса Логана технічним нокаутом в 1-му раунді
Таким чином, Еблін став новим чемпіоном Bellator в середній вазі.

Раніше чемпіон Bellator в напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) повідомив про відновлення тренувань і анонсував стрімке повернення в клітку.

Володимир Кириченко
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Новини: ММА

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