«Для чого з автоматом фотографувався?» Російський екс-чемпіон Bellator накинувся на Усика
Еблін без проблем розібрав Мусасі і став новим чемпіоном Bellator в середній вазі
Всі результати івенту в Анкасвіллі
08:50
Джонні Еблін / Фото - mmafighting.com
На Mohegan Sun Arena в Анкасвілле, штат Коннектикут, США завершився турнір Bellator 282, в головній події якого зустрілися чемпіон ліги в середній вазі нідерландець Гегард Мусаси (49-8-2) і американець Джонні Еблін (16-0).
Пропонуємо вашій увазі результати всіх поєдинків турніру Bellator 282:
Основний кард:
Джонні Еблан переміг Гегарда Мусасі одноголосним рішенням суєдей
Денні Сабателло переміг Леандро Хіго одноголосним рішенням суддів
Магомед Магомедов переміг Енріке Барзолу задушливим прийомом в 4-му раунді
Бреннан Уорд переміг Кассіуса Кейна технічним нокаутом у 2-му раунді
Попередній кард:
Кілліс Мота переміг Дена Морета одноголосним рішенням суддів
Лукас Бреннан переміг Джонні Сото задушливим прийомом в 1-му раунді
Олександр Шаблій переміг Брента Прімуса нокаутом у 2-му раунді
Кіт Зінгано перемогла Пем Соренсон одноголосним рішенням суддів
Анатолій Струмів переміг Мухаммада Абдуллу технічним нокаутом в 1-му раунді
Сабах Хомачі переміг майкона Мендоса нокаутом в 1-му раунді
Ілара Джоанн переміг Алехандра Лару одноголосним рішенням суддів
Джеймс Гонсалес переміг Коди Лоу одноголосним рішенням суддів
Аарон Джеффрі переміг Фабіо Агіляра технічним нокаутом у 2-му раунді
Мандель Налло переміг Брайса Логана технічним нокаутом в 1-му раунді
Таким чином, Еблін став новим чемпіоном Bellator в середній вазі.
Раніше чемпіон Bellator в напівсередній вазі Ярослав Амосов (26-0) повідомив про відновлення тренувань і анонсував стрімке повернення в клітку.