Екс-боєць UFC назвав ім'я легковаговика, якого Махачев не зможе перевести в партер

Іслам Махачев / Фото: usatoday.com

Колишній боєць UFC Чейл Соннен упевнений, що екс-претендент на титул UFC в легкій вазі Майкл Чендлер (23-7) здатний зупинити тейкдауни чемпіона Іслама Махачева (23-1).



Я вірю, що Майкл Чендлер може зупинити тейкдауни. Більш того, якщо Чендлер оступиться і виявиться знизу, то я вірю, що він може повернутися на ноги, повернеться до Махачева лицем і почне бій в нейтральному положенні».