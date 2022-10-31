Макгрегор порадив Волкановскі як побити Махачева
Екс-боєць UFC назвав ім'я легковаговика, якого Махачев не зможе перевести в партер
Цей хлопець сам є вихідцем з боротьби
31 жовтня 12:34
Іслам Махачев / Фото: usatoday.com
Колишній боєць UFC Чейл Соннен упевнений, що екс-претендент на титул UFC в легкій вазі Майкл Чендлер (23-7) здатний зупинити тейкдауни чемпіона Іслама Махачева (23-1).
«Я сумніваюся, що Іслам може перевести Майкла Чендлера на настил. Це моя думка.
Я вірю, що Майкл Чендлер може зупинити тейкдауни. Більш того, якщо Чендлер оступиться і виявиться знизу, то я вірю, що він може повернутися на ноги, повернеться до Махачева лицем і почне бій в нейтральному положенні».
Нагадаємо, Махачов в наступному бою захищатиме титул від чемпіона напівлегкої ваги Олександра Волкановськи.
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