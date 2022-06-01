«Я збираюся виграти титул в цій ваговій». Пауло Коста не хоче переходити в напівважку вагу
Екс-претендента на титул UFC заарештували після побиття медсестри в одній з клінік Бразилії
Бразилець не захотів пред'являти документи про вакцинацію<br>
09:17
Пауло Коста / Фото - mmafighting.comЕкс-претендента на чемпіонський титул UFC в середньому дивізіоні бразилець Пауло Коста (13- 2) заарештували в рідному місті Контагем. Коста вдарив ліктем в голову медсестру однієї з місцевих лікарень. Про це повідомляє mmafighting.com.
26-річна дівчина повідомила, що Коста 30 травня прийшов в прищепну станцію COVID-19 з метою продовжити сертифікат вакцинації, при цьому зоряний боєць заявив, що вже двічі вакцинований. Після того, як його попросили пред'явити документи, Пауло розвернувся, щоб піти. Коли дівчина взяла його за руку, Коста завдав удар ліктем.
Поліція штату Мінас-Жерайс опублікувала наступну заяву:
«Підозрюваний, 31 років і потерпіла, 26 років, доставлені до відділку, де були заслухані їхні свідчення, також була запрошена судово-медична експертиза. У той же час жінка висловила зацікавленість в порушенні кримінальної справи проти бійця. Обидві сторони дали свою згоду з'явиться на слухання в Спеціальний кримінальний суд муніципалітету».
А тим часом колишній чемпіон UFC в середньому дивізіоні австралієць Роберт Уіттакер (23- 6) і екс-претендент на титул в цій же вазі італієць Марвін Ветторі (18- 4-1) дізналися нову дату їх протистояння.
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