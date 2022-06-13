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Енджейчик після поразки від Жанг прийняла рішення завершити кар'єру в ММA

У колишньої чемпіонки UFC інші плани
ММА
18:02
Енджейчик після поразки від Жанг прийняла рішення завершити кар'єру в ММA
Екс-чемпіонка мінімального дивізіону UFC Йоанна Енджейчик (16-5) прокоментувала своє рішення завершити кар'єру в ММА після поразки в реванші з Вейл Жанг (22-3) на турнірі UFC 275.

цитує польку Middle Easy.

«Я завершила кар'єру. Велике дякую всім за підтримку. Я провела в цьому виді спорту 20 років. В цьому році мені виповниться 35 років. Я хочу бути мамою і бізнесвумен. Я тренувалася протягом двох десятиліть, більше половини свого життя. Я ціную вас всіх. Я люблю вас, хлопці».


«Прийшла пора повністю насолоджуватися моїм життям. Я багато чого досягла, і, якщо чесно, у мене не було часу, щоб подумати, наскільки велике моє спадщину. Я орач, я завжди присвячую себе роботі. Я віддаю все, що можу, і отримую натомість стільки, скільки можливо, але зараз прийшов час повністю насолоджуватися життям».


Нагадаємо, що на турнірі UFC 275 Енджейчик програла Жанг нокаутом у другому раунді.

У головному бою івенту Іржі Прохазка відібрав титул чемпіона напівважкого дивізіону у Гловера Тейшейри.



Володимир Кириченко
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Йоанна Енджейчик Вейл Жанг

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