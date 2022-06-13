Реванш Усмана і Едвардса очолить турнір UFC 278
Енджейчик після поразки від Жанг прийняла рішення завершити кар'єру в ММA
У колишньої чемпіонки UFC інші плани
18:02
цитує польку Middle Easy.
«Я завершила кар'єру. Велике дякую всім за підтримку. Я провела в цьому виді спорту 20 років. В цьому році мені виповниться 35 років. Я хочу бути мамою і бізнесвумен. Я тренувалася протягом двох десятиліть, більше половини свого життя. Я ціную вас всіх. Я люблю вас, хлопці».
«Прийшла пора повністю насолоджуватися моїм життям. Я багато чого досягла, і, якщо чесно, у мене не було часу, щоб подумати, наскільки велике моє спадщину. Я орач, я завжди присвячую себе роботі. Я віддаю все, що можу, і отримую натомість стільки, скільки можливо, але зараз прийшов час повністю насолоджуватися життям».
Нагадаємо, що на турнірі UFC 275 Енджейчик програла Жанг нокаутом у другому раунді.
У головному бою івенту Іржі Прохазка відібрав титул чемпіона напівважкого дивізіону у Гловера Тейшейри.
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