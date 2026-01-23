Федір Ємельяненко зізнався, що сердився, коли називали українцем
Колишній боєць вважає себе росіянином
33 хвилини тому
49-річний легендарний російський боєць змішаних єдиноборств Федір Ємельяненко розповів про конфлікт з організаторами Pride FC через національність.
У перших двох боях у Pride йому виставили український прапор.
«Мені у перших двох боях [у Pride] вони виставили український прапор. Я їм говорю: «Чому українська? Ви що, офігелі? Я з Росії, я все життя росіянин». — А ти ж народився в Україні. - «Ну й що? Народився в Україні, але я російський, маю паспорт [російський], я росіянин все життя». — Ну добре, ми поміняємо.
І ось другий бій — із Хітом Хіррінгом, і вони знову поставили український прапор. Це 2002 рік, на мою думку. І я їм сказав: "Ще раз поставте - я до вас більше не приїду". Почули»
