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Фергюсон: «З цією підготовкою я поб'ю будь-якого»

Американець звинувачує в своїх поразках поганий тренувальний табір
ММА
21:00
Фергюсон: «З цією підготовкою я поб'ю будь-якого»

Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Тоні Фергюсон (25-7) в Twitter заявив, що причиною його поразки Чарльзу Олівейрі (33-8) був поганий тренувальний табір.

«Нічого особистого, але я дійсно нічого не тренував для Чарльза. Він хороший хлопець, якому потрібна підтримка. Ми побачимося знову. З цією підготовкою я поб'ю будь-якого з них. З іншого боку, бій з Хабібі був би веселим і фанатам б це сподобалося».

Тоні Фергюсон заявив, що має намір провести наступний поєдинок, як тільки буде готовий.

Рене Тер Велде
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Тоні Фергюсон Чарльз Олівейра

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