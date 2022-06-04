Фергюсон: «Я хотів би отримати можливість зустрітися з Порье»
Фергюсон: «З цією підготовкою я поб'ю будь-якого»
Американець звинувачує в своїх поразках поганий тренувальний табір
21:00
Колишній тимчасовий чемпіон UFC у легкій вазі Тоні Фергюсон (25-7) в Twitter заявив, що причиною його поразки Чарльзу Олівейрі (33-8) був поганий тренувальний табір.
«Нічого особистого, але я дійсно нічого не тренував для Чарльза. Він хороший хлопець, якому потрібна підтримка. Ми побачимося знову. З цією підготовкою я поб'ю будь-якого з них. З іншого боку, бій з Хабібі був би веселим і фанатам б це сподобалося».
Тоні Фергюсон заявив, що має намір провести наступний поєдинок, як тільки буде готовий.
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