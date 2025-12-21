Олег Гончар

Колишній тимчасовий чемпіон UFC Тоні Фергюсон (2-0) переміг британця Уоррена Спенсера (1-2) одностайним рішенням суддів і завоював вакантний повноцінний титул Misfits у середній вазі.

41-річний Фергюсон працював першим номером, добре рухався головою, джебив і комбінував. Спенсер пропустив багато ударів, опинився в нокдауні, скаржився на заборонені удари по потилиці, але рефері не реагував.

У 4-му раунді Фергюсон почав пропускати більше, але у 5-му Спенсер пропустив оверхенд.

TONY FERGUSON HAD WARREN SPENCER HURT BADDD AT THE END OF THE 5TH



WHAT A PERFORMANCE FROM TONY!!!pic.twitter.com/1eNfet0UDe — Championship Rounds (@ChampRDS) December 20, 2025

Фергюсону всі судді віддали перемогу з рахунком 49-45, 48-46, 49-45.