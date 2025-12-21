Фергюсон здобув повноцінний титул Misfits, перемігши Спенсера
41-річний ветеран домінував у Дубаї
близько 1 години тому
Тоні Фергюсон
Колишній тимчасовий чемпіон UFC Тоні Фергюсон (2-0) переміг британця Уоррена Спенсера (1-2) одностайним рішенням суддів і завоював вакантний повноцінний титул Misfits у середній вазі.
41-річний Фергюсон працював першим номером, добре рухався головою, джебив і комбінував. Спенсер пропустив багато ударів, опинився в нокдауні, скаржився на заборонені удари по потилиці, але рефері не реагував.
У 4-му раунді Фергюсон почав пропускати більше, але у 5-му Спенсер пропустив оверхенд.
Фергюсону всі судді віддали перемогу з рахунком 49-45, 48-46, 49-45.
Поділитись