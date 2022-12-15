Гордон викликав Пімблетта на реванш

Фото: UFC

Легковаговик UFC Джаред Гордон (19-6) в інтерв'ю MMA Fighting прокоментував поразку в поєдинку з Педді Пімблеттом (20-3) і викликав того на реванш.



У першому раунді я травмував кісточку. Серйозно травмував. Продовжував бити ногами, але до третього раунду відштовхуватися цією ногою було вже дуже боляче. Ця права нога, в ній вся сила моїх ударів. Що є, то є. Звичайно, в боях отримуєш травми. Я знав, що я краще Педді у всьому. Блокував його тейкдауни, валив його, контролював, був краще в клінчі у сітки, наносив чистіші удари, дуже добре бив ногами. Міг би зробити пару речей інакше, особливо в третьому раунді, але думав, що виграв кожен раунд.

Даг Кросбі сліпий або що там з ним. Знаю, що інші хлопці теж побачили цей бій інакше, але не розумію, як хтось міг віддати Пімблетту все раунди. Це неможливо. Це, напевно, одне з найгірших рішень в історії, принаймні входить в топ-3. Я втратив багато можливостей, грошей і пару спонсорів, з якими йшли переговори, але після поєдинку від них нічого не чути. Поразка в моєму рекорді. Які тепер у UFC плани на мене?.

Незважаючи на всі розбіжності, я хотів би провести реванш з тобою в Лондоні. Я не тримаю на тебе зла, насправді, ти мені дуже подобаєшся. Ми можемо знову побитися, щоб розважити натовп. Люди хочуть цього, давай розберемося на твоїй землі!»