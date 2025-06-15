Олег Гончар

14 червня 2025 року в Атланті на State Farm Arena відбувся UFC on ESPN 69, де в головному бою Камару Усман (21-4) переміг Хоакіна Баклі (19-7) одноголосним рішенням суддів.

Усман домінував, використовуючи тейкдауни. У першому раунді він перевів Баклі в партер, завдавши розсічення. У другому та третьому раундах Камару контролював бій у партері, попри спроби Баклі активізуватися в стійці. Четвертий раунд також пройшов під диктовку Усмана. Лише в п’ятому Баклі уникнув переведення і завдав ударів, але Усман витримав.

Підсумком бою стала перемога Усмана: 49-46, 49-46, 48-47

Ця перемога стала для Усмана другою поспіль, зміцнивши його місце в топ-5 напівсередньої ваги. Баклі зазнав першої поразки з 2023 року.