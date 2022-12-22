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Канонір хоче замінити Косту в поєдинку з Уіттакером на турнірі UFC 284

Раніше американець вже бився з екс-чемпіоном промоушена
ММА
22 грудня 20:39
Канонір хоче замінити Косту в поєдинку з Уіттакером на турнірі UFC 284
Джаред Каннонір / Фото - mmafighting
Екс-претендент на титул UFC в середньому дивізіоні американець Джаред Каннонір (16-6) заявив, що готовий замінити бразильця Пауло Косту (14-2) в поєдинку з австралійцем Робертом Уіттакером (24-6) на турнірі UFC 284.

Цитує Канноніра sportskeeda.com.

«Чорт забирай, я раніше ніколи не був в Австралії. Я б із задоволенням поїхав туди і знову побився б з Робертом. Сподіваюся, що в цей раз я зроблю свою роботу».


«Я не розумію, чому UFC не шукає заміну. Не знаю, можливо, Роберт не хоче поспішати. Я маю на увазі, що це його рішення. Може бути, він хоче взяти довшу паузу. Так як Уаттакер не придбав бій з Костою, то, ймовірно, він бажає продовжити відпочинок, влаштувати дійсно божевільні канікули».


Раніше стало відомо про зрив бою Уіттакера проти Кости, який повинен був відбутися 11 лютого на турнірі UFC 284 в Перті (Австралія).

Відзначимо, що Каннонір вже бився з Уіттакером в жовтні 2020 року на турнірі UFC 254 та програв одноголосним рішенням суддів.



Володимир Кириченко
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Теги

Джарред Каннонір Роберт Уіттакер Пауло Коста

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