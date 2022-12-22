Результати турніру UFC Fight Night 216: Перемоги Каноніра, Царукяна, Олексейчука і Нурмагомедова
Канонір хоче замінити Косту в поєдинку з Уіттакером на турнірі UFC 284
Раніше американець вже бився з екс-чемпіоном промоушена
22 грудня 20:39
Джаред Каннонір / Фото - mmafightingЕкс-претендент на титул UFC в середньому дивізіоні американець Джаред Каннонір (16-6) заявив, що готовий замінити бразильця Пауло Косту (14-2) в поєдинку з австралійцем Робертом Уіттакером (24-6) на турнірі UFC 284.
Цитує Канноніра sportskeeda.com.
«Чорт забирай, я раніше ніколи не був в Австралії. Я б із задоволенням поїхав туди і знову побився б з Робертом. Сподіваюся, що в цей раз я зроблю свою роботу».
«Я не розумію, чому UFC не шукає заміну. Не знаю, можливо, Роберт не хоче поспішати. Я маю на увазі, що це його рішення. Може бути, він хоче взяти довшу паузу. Так як Уаттакер не придбав бій з Костою, то, ймовірно, він бажає продовжити відпочинок, влаштувати дійсно божевільні канікули».
Раніше стало відомо про зрив бою Уіттакера проти Кости, який повинен був відбутися 11 лютого на турнірі UFC 284 в Перті (Австралія).
Відзначимо, що Каннонір вже бився з Уіттакером в жовтні 2020 року на турнірі UFC 254 та програв одноголосним рішенням суддів.
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