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Хілл – про поєдинок з Тейшейрою за титул UFC: «Король буде коронований»

Івент відбудеться 21 січня в Ріо-де-Жанейро
ММА
13 грудня 07:59
Хілл – про поєдинок з Тейшейрою за титул UFC: «Король буде коронований»
Джамал Хілл / Фото - fansided.com
7-й номер рейтингу напівважкого дивізіону UFC американець Джамал Хілл (11-1) в Instagram відреагував на рішення організації зробити йому поєдинок за титул проти бразильського ветерана ММА Гловера Тейшейри (33-8).

«Через шість тижнів король буде коронований».




Титульний поєдинок відбудеться в рамках турніру UFC 283 21 січня в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).

Нагадаємо, що 11 грудня за вакантний пояс в напівважкому дивізіоні билися Ян Блаховіч та магомед анкалаєв. Бій закінчився внічию роздільним рішенням суддів.
Володимир Кириченко
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Джамал Хілл Гловер Тейшейра

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