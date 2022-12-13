Став відомий файткард турніру UFC Fight Night 216: Стрікленд – Канонір
Хілл – про поєдинок з Тейшейрою за титул UFC: «Король буде коронований»
Івент відбудеться 21 січня в Ріо-де-Жанейро
13 грудня 07:59
Джамал Хілл / Фото - fansided.com7-й номер рейтингу напівважкого дивізіону UFC американець Джамал Хілл (11-1) в Instagram відреагував на рішення організації зробити йому поєдинок за титул проти бразильського ветерана ММА Гловера Тейшейри (33-8).
«Через шість тижнів король буде коронований».
Титульний поєдинок відбудеться в рамках турніру UFC 283 21 січня в Ріо-де-Жанейро (Бразилія).
Нагадаємо, що 11 грудня за вакантний пояс в напівважкому дивізіоні билися Ян Блаховіч та магомед анкалаєв. Бій закінчився внічию роздільним рішенням суддів.
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