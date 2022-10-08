«Війна в Україні – це для порятунку людей на Донбасі, яких бомбили». Що ти вживаєш, Монсон?
«Хочу, щоб росія перемогла в цьому протистоянні якомога швидше». Монсон продовжує марити
Ветеран ММА не хоче воювати в Україні на стороні рашистів
08 жовтня 17:41
Джефф Монсон / Фото - FacebookАмериканський ветеран ММА, який має російське громадянство, Джефф Монсон, в інтерв'ю місцевим ЗМІ заявив, що не хотів би брати участь в частковій мобілізації в оркостані.
«Я сподіваюся, що мене не покличуть. Думаю, кожен сподівається на те, що його не покличуть. Хочу, щоб росія перемогла в цьому протистоянні якомога швидше. Я люблю цю країну, вона багато зробила для мене. Це мій будинок, будинок моїх дітей, моєї дружини. Якщо всі ми будемо жити тут і скажемо: «Ні», то хто буде захищати країну. Але якщо мене покличуть, я піду».
Нагадаємо, Монсон підтримав повномасштабне вторгнення росії в Україну, Повторювши міфи російської пропаганди про те, що ЗСУ в останні роки нібито весь час бомбили Донбас.
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