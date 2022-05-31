Команда волкова отримала відмову у відкритті американської візи. Дуже правильне рішення влади Штатів

російський тренерський штаб не буде присутній в кутку свого підопічного на турнірі UFC Fight Night 207

алєксандр волков / Фото - Twitter

«алєксандр зараз в Америці. Він відчуває себе прекрасно, все добре. Тренерський штаб, на жаль, не зміг полетіти туди через те, що у нас немає віз. В принципі, коли олександр брав цей бій, він розумів, що, можливо, йому доведеться летіти одному».

«Кутовими алєксандра будуть Кенні Джонсон із залу Black House і Тікі Госн, який є тренером Чейка Конго і багатьох хлопців з UFC. Тікі – близький друг Дейни Уайта».

«В минулому він сам виступав в UFC. Саме Тікі допомагав Олександру в ударній техніці, коли у мене не вийшло з-за візи полетіти на перші два бої олександра в Bellator».

Тренер російського важковаговика UFC(34-10),, розповів, хто буде допомагати його підопічному в поєдинку з(12-3) після того, як його команді відмовили в американській візі.цитує кіяшкоБій Волкова і Розенструйка відбудеться 5 червня на турнірі UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасі.А тим часом екс-чемпіон UFC в напівлегкій і легкій вазі ірландець