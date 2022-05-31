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Команда волкова отримала відмову у відкритті американської візи. Дуже правильне рішення влади Штатів

російський тренерський штаб не буде присутній в кутку свого підопічного на турнірі UFC Fight Night 207
ММА
11:58
Команда волкова отримала відмову у відкритті американської візи. Дуже правильне рішення влади Штатів
алєксандр волков / Фото - Twitter
Тренер російського важковаговика UFC алєксандра Волкова (34-10), тарас кіяшко, розповів, хто буде допомагати його підопічному в поєдинку з Жаірзіньо Розенструйком (12-3) після того, як його команді відмовили в американській візі.

цитує кіяшко MMA Fighting.

«алєксандр зараз в Америці. Він відчуває себе прекрасно, все добре. Тренерський штаб, на жаль, не зміг полетіти туди через те, що у нас немає віз. В принципі, коли олександр брав цей бій, він розумів, що, можливо, йому доведеться летіти одному».


«Кутовими алєксандра будуть Кенні Джонсон із залу Black House і Тікі Госн, який є тренером Чейка Конго і багатьох хлопців з UFC. Тікі – близький друг Дейни Уайта».


«В минулому він сам виступав в UFC. Саме Тікі допомагав Олександру в ударній техніці, коли у мене не вийшло з-за візи полетіти на перші два бої олександра в Bellator».


Бій Волкова і Розенструйка відбудеться 5 червня на турнірі UFC Fight Night 207 в Лас-Вегасі.

А тим часом екс-чемпіон UFC в напівлегкій і легкій вазі ірландець Конор Макгрегор заявив, що ще повернеться в професійний бокс.
Володимир Кириченко
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Олександр Волков Жаірзіньо Розенструік

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