Олег Гончар

Колишні чемпіони UFC Джон Джонс і Даніель Корм’є очолять команди у третьому сезоні російського поп-MMA шоу ALF Reality.

Це російський аналог The Ultimate Fighter: новачки діляться на дві команди під керівництвом зірок і змагаються.

У першому сезоні капітанами були Алджамейн Стерлінг і Петро Ян (Стерлінг замінив Мераба Двалішвілі в останній момент). У другому — Джонс і Нейт Діаз, але Діаз покинув шоу достроково, його замінив Хорхе Масвідаль.

Шоу ALF Reality проводиться росіянами в Таїланді. Зазначимо, що участь американських зірок у російському проєкті під час війни викликає обурення в українському та частині західного ММА-ком’юніті.