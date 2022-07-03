«Ковбой» Серроне достроково програв Міллеру та оголосив про завершення кар'єри

Дональд не перемагав вже три роки

У Лас-Вегасі на UFC 276 39-річний американський напівсередньоваговик Дональд «Ковбой» Серроне (36-17) програв в реванші Джиму Міллеру (35-16).

Вперше ці хлопці зустрічалися у в липні 2014 року і тоді Серроне нокаутував Міллера в другому раунді.

У першому раунді Серроне непогано виглядав до переводу в партер, де Міллер зайняв позицію зверху і впевнено вів бій. Потім бійці намагалися безуспішно провести один на одному больові прийоми.

У другому раунді «Ковбой» впав після хай-кіка, а коли спробував встати, то попався на гільйотину. Міллер не послаблював свій захват і змусив Серроне здатися – перемога Джима самбішеном у другому раунді.

Дональд не вигравав в семи боях поспіль і тому після поєдинку він вирішив оголосити про завершення кар'єри.