Ковінгтон викликав Вудлі на реванш
Колбі обіцяє «назавжди покінчити» з Тайроном
близько 1 години тому
Колишній тимчасовий чемпіон UFC Колбі Ковінгтон (17-4 ММА) запропонував ексчемпіону організації Тайрону Вудлі (19-7-1 ММА, 0-3 бокс) провести борцівську схватку в промоушені Real American Freestyle (RAF). Слова Ковінгтона навів портал mmajunkie.usatoday.com.
«Вудлі, я знаю, тобі треба годувати сім’ю, твоя репутація на дні. Але я завжди допомагав тобі. Бросай бокс — ти ніколи боксером не був. Приходь до RAF. Після того як 10 січня я витру підлогу Люком Рокхолдом, у тебе буде шанс на реванш. Я назавжди позбавлю тебе страждань, назавжди покінчу з тобою. Як зв’язатися з моїми людьми — ти знаєш. Дзвони».
У UFC Вудлі програв Ковінгтону технічним нокаутом у 2020-му. Тайрон потім пішов у бокс, де зазнав трьох поразок поспіль.