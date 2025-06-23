Купер: «Нганну не пробачив UFC — він залишиться в PFL»
Френсіс Нганну не забув, хто був з ним у важкий час
42 хвилини тому
Д’юї Купер тренер колишнього чемпіона UFC у важкій вазі Френсіса Нганну — переконаний, що його підопічний не повернеться до найпрестижнішої ММА-організації світу. Слова наводить Online Slots.
Не бачу жодних шансів на те, що Френсіс знову битиметься в UFC. Інші тренери можуть думати інакше, але я цього не уявляю. Якщо й можливе якесь партнерство — то лише у форматі спільного промоушену з PFL.
Нганну відповів, чи повернеться він в UFC.
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