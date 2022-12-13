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Легенда UFC зізнався, що бій з українцем Потєрєю стане для нього останнім

Руа має намір нокаутувати проспекта
ММА
13 грудня 12:28
Легенда UFC зізнався, що бій з українцем Потєрєю стане для нього останнім

Легендарний екс-чемпіон UFC Маурісіо Руа (27-13-1) в інтерв'ю Combate висловився про поєдинок з українцем Ігорем Потєрєю (18-3).

«Я задоволений цим боєм, для мене він буде прощальним і я радий, що він пройде на батьківщині, вдома. Щасливий і вдячний UFC за те, що є одним з найстаріших бійців в організації. Виступаю там вже 15 років, в UFC немає нікого з таким довголіттям.

Б'юся вже 20 років, почав дуже рано і багато років виступав на високому рівні. З 2005 року бився тільки з кращими, так що я відбувся спортсмен і вдячний богу за все, чого домігся в кар'єрі.

Думаю, Дейна побачив, що я виграв реванш з Сент-Прю або що він, по крайній мірі, був близьким, і тому підтримав моє бажання провести ще один бій і зупинитися. У мене завжди були хороші відносини з UFC.

У бою з втратою мені нема чого втрачати. Зараз я не ставлю собі завдання перемогти і нокаутувати, головне – зробити все можливе, ось і все. Більше не вимагаю від себе перемог і поясів, вимагаю лише зробити все, що буде в моїх силах. І займаюся улюбленою справою, тобто б'юся.

Дурнів немає, звичайно, коли погоджувався, я знав, що суперник молодше, але бій є бій. Я сфокусований на тому, щоб добре підготуватися і зробити все можливе.

На Потері буде великий тиск, це він повинен перемогти. Звичайно, я теж зосереджений на виступі і перемозі, але він зараз будує кар'єру в UFC, а я готуюся закінчувати. Це точно мій останній поєдинок».

Нагадаємо,бій Руа проти Потєрі відбудеться 22 січня на UFC 283 в Ріо-де-Жанейро.


Карен Агабекян
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