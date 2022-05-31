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Легендарний Пудзяновскі «зрубав» екс-чемпіона KSW. На цей нокаут можна дивитися вічно

Суперника Маріуша зміг піднятися лише через кілька хвилин<br> <br> <br>
ММА
08:26
Легендарний Пудзяновскі «зрубав» екс-чемпіона KSW. На цей нокаут можна дивитися вічно
Пудзяновскі та Матерла / Фото - KSW
Напередодні в Польщі відбувся турнір KSW 70, в головному поєдинку якого легендарний Маріуш Пудзяновскі зустрівся з екс-чемпіоном KSW в середньому дивізіоні Міхалом Матерлой

Суперники відразу ж вступили в розмін ударами. Пудзяновскі провів божевільний аперкот, після якого Матерла виявився в глухому нокауті. Після закінчення бою Міхал ще досить довго не міг прийти в себе. Колишній чемпіон ліги піднявся лише через кілька хвилин.


Відзначимо, що Пудзяновскі п'ять разів завойовував титул «World's Strongest Man».

А тим часом екс-чемпіон UFC в напівлегкій і легкій вазі ірландець Конор Макгрегор заявив, що ще повернеться в професійний бокс.
Володимир Кириченко
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Маріуш Пудзяновскій KSW

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Новини: ММА

Легендарний Пудзяновскі «зрубав» екс-чемпіона KSW. На цей нокаут можна дивитися вічно
Легендарний Пудзяновскі «зрубав» екс-чемпіона KSW. На цей нокаут можна дивитися вічно
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