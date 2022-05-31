Відомий російський боєць MMA Ісмаїлов проведе бій за правилами боксу проти африканського нокаутера
Легендарний Пудзяновскі «зрубав» екс-чемпіона KSW. На цей нокаут можна дивитися вічно
Суперника Маріуша зміг піднятися лише через кілька хвилин<br> <br> <br>
08:26
Пудзяновскі та Матерла / Фото - KSWНапередодні в Польщі відбувся турнір KSW 70, в головному поєдинку якого легендарний Маріуш Пудзяновскі зустрівся з екс-чемпіоном KSW в середньому дивізіоні Міхалом Матерлой.
Суперники відразу ж вступили в розмін ударами. Пудзяновскі провів божевільний аперкот, після якого Матерла виявився в глухому нокауті. Після закінчення бою Міхал ще досить довго не міг прийти в себе. Колишній чемпіон ліги піднявся лише через кілька хвилин.
Відзначимо, що Пудзяновскі п'ять разів завойовував титул «World's Strongest Man».
А тим часом екс-чемпіон UFC в напівлегкій і легкій вазі ірландець Конор Макгрегор заявив, що ще повернеться в професійний бокс.
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