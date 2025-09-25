Володимир Кириченко

Колишній претендент на титул UFC в напівсередньому дивізіоні Нік Діас (26-10) вже не є частиною відомого американського промоушену. Про це повідомляє talksport.com.

Журналіст Джон Морган повідомив, що він, а також Ел Яквінта, Джо Лаузон і Раян Холл цього місяця були «позбавлені права на участь у рейтингу».

Діас провів лише один бій за останні 10 років, його останній бій в UFC закінчився поразкою від Роббі Лоулера на UFC 266 у 2021 році.

Нік мав повернутися на UFC 310 у грудні 2024 року, але відмовився від бою з Вісенте Луке з «нерозкритих причин».

Раніше стало відомо, що Чарльз Олівейра проведе бій проти Матеуша Гамрота на UFC Fight Night 261.