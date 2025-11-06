Олег Гончар

Ексчемпіон UFC у двох дивізіонах Бі-Джей Пенн заарештований 4 листопада на Гаваях за підозрою в нападі третього ступеня. Про це повідомляє MMA Fighting.

За даними поліції Гаваїв, інцидент стався о 1:00 на Kanoa Street у Хіло. 45-річний потерпілий заявив, що Пенн неодноразово вдарив його кулаками та ногами, після чого чоловік утік і викликав поліцію. Потім потерпілий звернувся по медичну допомогу до Hilo Benioff Medical Center. О 11:50 Пенна знайшли на Lehua Street і заарештували без опору. Застава — $1000, який він сплатив. Суд 2 грудня в Hilo District Court.

«45-річний потерпевший сообщил, что Пенн несколько раз ударил его кулаками и ногами, прежде чем потерпевшему удалось покинуть место происшествия и связаться с полицией. Позже потерпевший обратился за медицинской помощью. В 11:50 офицеры обнаружили Пенна на улице Лехуа в Хило, где он был арестован без сопротивления».

Це вже шостий арешт Пенна в 2025-му. Серія почалася в травні з обвинувачень у домашньому насильстві над 79-річною матір'ю. Він стверджував, що родина — самозванці, замінені урядом США. Родичі вважають, що Пенн страждає на психічне захворювання, зокрема синдром Капгра. У жовтні суд призначив психологічну експертизу, але статус невідомий.

Пенн — член Зали слави UFC, який востаннє бився 2019-го року.