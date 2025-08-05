Олег Гончар

Колишні бійці UFC Артем Лобов (13-15-1) і Зубайра Тухугов (20-6-1) проведуть довгоочікуваний поєдинок на турнірі PFL.

Бій пройде 3 жовтня на турнірі в Дубаї в проміжній вазі до 74,8 кг, повідомляє MMA Fighting.

38-річний Лобов не виступав у ММА з жовтня 2018 року, коли програв Майклу Джонсону одноголосним рішенням на UFC Fight Night 138. Після цього він провів три бої в кулачних боях за версією Bare Knuckle FC, зазнавши поразок нокаутом від Джейсона Найта (2019) і Дениса Беринчика (2021).

Лобов, відомий як спаринг-партнер та друг Конора Макгрегора, але наразі у них ворожі стосунки.

34-річний Тухугов востаннє бився в лютому 2023 року, програвши Елвесу Бреннеру роздільним рішенням на UFC 284.

Історія протистояння Лобова і Тухугова сягає 2018 року, коли їхній бій на UFC Fight Night 138 був скасований через участь Тухугова в бійці після UFC 229, де він ударив Макгрегора. Ірландський боєць неодноразово викликав росіянина, обіцяючи битися навіть безкоштовно.