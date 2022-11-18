Співак – про бій з Льюїсом: «Найголовніше для мене – отримати титульний шанс»
Льюїс: «Я перебуваю в кінці своєї кар'єри і повинен зробити все, щоб взяти верх над Співаком»
Топовий американський важковаговик UFC – про майбутній поєдинок на турнірі в Лас-Вегасі
18 листопада 10:22
Деррік Льюїс / Фото - mmafightingЕкс-претендент на чемпіонський титул UFC у важкому дивізіоні американець Деррік Льюїс (26-9) заявив, що має намір будь-якою ціною вирвати перемогу в майбутньому поєдинку з екс-чемпіоном WWFC молдаванином Сергієм Співаком (15-3).
Цитує Льюїса bjpenn.com.
«Зараз я притиснутий спиною до стіни. Я не хочу програвати три бої поспіль. Я не хочу навіть програвати один поєдинок. Тому я так сильно переживаю, коли програю. Я не престаю думати про свій останній бій поки не отримаю новий».
«Я просто втомився думати про останній поєдинок і про те, як він закінчився, це якась нісенітниця. Зараз я готовий віддати все, що у мене є заради перемоги. Зараз я перебуваю в кінці своєї кар'єри і повинен зробити все, щоб взяти верх над своїм суперником».
Нагадаємо, що Співак і Льюїс проведуть поєдинок на турнірі UFC Fight Night 215, який відбудеться 19 листопада в Лас-Вегасі.
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