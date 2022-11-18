Льюїс: «Я перебуваю в кінці своєї кар'єри і повинен зробити все, щоб взяти верх над Співаком»

Топовий американський важковаговик UFC – про майбутній поєдинок на турнірі в Лас-Вегасі

Деррік Льюїс / Фото - mmafighting Екс-претендент на чемпіонський титул UFC у важкому дивізіоні американець Деррік Льюїс (26-9) заявив, що має намір будь-якою ціною вирвати перемогу в майбутньому поєдинку з екс-чемпіоном WWFC молдаванином Сергієм Співаком (15-3).



Цитує Льюїса bjpenn.com.



«Зараз я притиснутий спиною до стіни. Я не хочу програвати три бої поспіль. Я не хочу навіть програвати один поєдинок. Тому я так сильно переживаю, коли програю. Я не престаю думати про свій останній бій поки не отримаю новий».



«Я просто втомився думати про останній поєдинок і про те, як він закінчився, це якась нісенітниця. Зараз я готовий віддати все, що у мене є заради перемоги. Зараз я перебуваю в кінці своєї кар'єри і повинен зробити все, щоб взяти верх над своїм суперником».



Нагадаємо, що

Екс-претендент на чемпіонський титул UFC у важкому дивізіоні американець(26-9) заявив, що має намір будь-якою ціною вирвати перемогу в майбутньому поєдинку з екс-чемпіоном WWFC молдаванином(15-3).Цитує ЛьюїсаНагадаємо, що Співак і Льюїс проведуть поєдинок на турнірі UFC Fight Night 215 , який відбудеться 19 листопада в Лас-Вегасі.

Володимир Кириченко