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Макгрегор щосили відпрацьовує лоу-кики зламаною ногою

Ірландець отримав дозвіл від лікарів для повноцінних тренувань
ММА
20:30
Макгрегор щосили відпрацьовує лоу-кики зламаною ногою

Колишній чемпіон UFC у двох категоріях Конор Макгрегор (22-6) отримав дозвіл від лікарів для повноцінних тренувань і тепер може по повній навантажувати ліву ногу, зламану в липні минулого року. Ірландець опублікував відео, де щосили відпрацьовує лоу-кики лівою ногою по мішку.

У наступному поєдинку Конор Макгрегор може зустрінеться з Майклом Чендлером (23-7).

Рене Тер Велде
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