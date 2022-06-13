Тренер Масвідаля: «Бій між Хорхе і Макгрегором став би найприбутковішим за всю історію спорту»
Макгрегор щосили відпрацьовує лоу-кики зламаною ногою
Ірландець отримав дозвіл від лікарів для повноцінних тренувань
20:30
Колишній чемпіон UFC у двох категоріях Конор Макгрегор (22-6) отримав дозвіл від лікарів для повноцінних тренувань і тепер може по повній навантажувати ліву ногу, зламану в липні минулого року. Ірландець опублікував відео, де щосили відпрацьовує лоу-кики лівою ногою по мішку.
У наступному поєдинку Конор Макгрегор може зустрінеться з Майклом Чендлером (23-7).
Коментарі 0