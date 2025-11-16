Олег Гончар

У головному бою UFC 322 на Madison Square Garden у Нью-Йорку ексчемпіон легкої ваги Іслам Махачев (28-1) переміг чинного чемпіона напівсередньої Джека Делла Маддалену (18-3) одностайним рішенням суддів, завоювавши другий титул UFC.

Бій розпочався в стійці, але перша спроба Махачева провести тейкдаун удалася. Росіянин контролював австралійця до кінця першого раунду, взявши спину, але не завершив удушенням. У другому раунді Делла спробував клінч і переведення, але опинився внизу, піднявшись лише перед гонгом.

У третьому Махачев не поступався в стійці та легко провів тейкдаун, домінуючи на землі більшу частину часу.

Четвертий та п'ятий раунди також пройшли в партеры, де росіянин знущався над Маддаленою.

Після бою судді віддали пеемогу Махачеву: 50:45, 50:45, 50:45.