Марина Мороз погрожує Можарову через конфлікт, який почав Редкач
Марина Мороз виявилася трохи легшою за свою суперницю напередодні бою на турнірі UFC Fight Night 215
У головному поєдинку івенту в октагоні зустрінуться Льюїс та Співак
09:21
Марина Мороз / Фото - UFCВ ніч з 19 на 20 листопада в Лас-Вегасі (США) відбудеться турнір UFC Fight Night 215, головною подією якого стане поєдинок в рамках важкого дивізіону між американцем Дерріком Льюїсом (26-10) та екс-чемпіоном WWFC з Молдови Сергієм Співаком (15-3).
Відзначимо, що свій поєдинок проведе український боєць найлегшого дивізіону UFC Марина Мороз (11-3). Вона зустрінеться з бразилійкою Дженніфер Майєю (19-9-1).
Напередодні відбулася офіційна процедура зважування учасників даного івенту. Її результати:
основний кард:
Деррік Льюїс (263) – Сергій Співак (254)
Іон Куцелаба (206) – Кеннеді Нзечукву (205)
Чейз Шерман (256) – Уолдо Кортес-Акоста (259)
Муслім Саліхов (170) – Андре Фіалью (170.5)
Джек Делла Маддалена (170) – Денні Робертс (170)
преліми:
Жалгас Жумагулов (126) – Чарльз Джонсон (125.5)
Марина Мороз (124.5) – Дженніфер Майя (125)
Вінс Моралес (136) – Майлз Джонс (136)
Кевін Натівідад (135.5) – Рікі Турсіос (136)
Ванесса Демопулос (116) – Марія Олівейра (115.5)
Ферні Гарсія (136) – Брейді Хіштанд (135)
Тереза Бледа (125.5) – Наталія Сілва (125)
Результати турніру UFC 281.
Коментарі 0