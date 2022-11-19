Марина Мороз виявилася трохи легшою за свою суперницю напередодні бою на турнірі UFC Fight Night 215

У головному поєдинку івенту в октагоні зустрінуться Льюїс та Співак

Марина Мороз / Фото - UFC В ніч з 19 на 20 листопада в Лас-Вегасі (США) відбудеться турнір UFC Fight Night 215, головною подією якого стане поєдинок в рамках важкого дивізіону між американцем Дерріком Льюїсом (26-10) та екс-чемпіоном WWFC з Молдови Сергієм Співаком (15-3).



Відзначимо, що свій поєдинок проведе український боєць найлегшого дивізіону UFC Марина Мороз (11-3). Вона зустрінеться з бразилійкою Дженніфер Майєю (19-9-1).

Напередодні відбулася офіційна процедура зважування учасників даного івенту. Її результати:



основний кард:



Деррік Льюїс (263) – Сергій Співак (254)



Іон Куцелаба (206) – Кеннеді Нзечукву (205)



Чейз Шерман (256) – Уолдо Кортес-Акоста (259)



Муслім Саліхов (170) – Андре Фіалью (170.5)



Джек Делла Маддалена (170) – Денні Робертс (170)



преліми:



Жалгас Жумагулов (126) – Чарльз Джонсон (125.5)



Марина Мороз (124.5) – Дженніфер Майя (125)



Вінс Моралес (136) – Майлз Джонс (136)



Кевін Натівідад (135.5) – Рікі Турсіос (136)



Ванесса Демопулос (116) – Марія Олівейра (115.5)



Ферні Гарсія (136) – Брейді Хіштанд (135)



Тереза Бледа (125.5) – Наталія Сілва (125)

Результати турніру UFC 281.



В ніч з 19 на 20 листопада в Лас-Вегасі (США) відбудеться турнір UFC Fight Night 215, головною подією якого стане поєдинок в рамках важкого дивізіону між американцем(26-10) та екс-чемпіоном WWFC з Молдови(15-3).Відзначимо, що свій поєдинок проведе український боєць найлегшого дивізіону UFC(11-3). Вона зустрінеться з бразилійкою(19-9-1).Деррік Льюїс (263) – Сергій Співак (254)Іон Куцелаба (206) – Кеннеді Нзечукву (205)Чейз Шерман (256) – Уолдо Кортес-Акоста (259)Муслім Саліхов (170) – Андре Фіалью (170.5)Джек Делла Маддалена (170) – Денні Робертс (170)Жалгас Жумагулов (126) – Чарльз Джонсон (125.5)Марина Мороз (124.5) – Дженніфер Майя (125)Вінс Моралес (136) – Майлз Джонс (136)Кевін Натівідад (135.5) – Рікі Турсіос (136)Ванесса Демопулос (116) – Марія Олівейра (115.5)Ферні Гарсія (136) – Брейді Хіштанд (135)Тереза Бледа (125.5) – Наталія Сілва (125)

Володимир Кириченко