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Марина Мороз виявилася трохи легшою за свою суперницю напередодні бою на турнірі UFC Fight Night 215

У головному поєдинку івенту в октагоні зустрінуться Льюїс та Співак
ММА
09:21
Марина Мороз виявилася трохи легшою за свою суперницю напередодні бою на турнірі UFC Fight Night 215
Марина Мороз / Фото - UFC
В ніч з 19 на 20 листопада в Лас-Вегасі (США) відбудеться турнір UFC Fight Night 215, головною подією якого стане поєдинок в рамках важкого дивізіону між американцем Дерріком Льюїсом (26-10) та екс-чемпіоном WWFC з Молдови Сергієм Співаком (15-3).

Відзначимо, що свій поєдинок проведе український боєць найлегшого дивізіону UFC Марина Мороз (11-3). Вона зустрінеться з бразилійкою Дженніфер Майєю (19-9-1).
Напередодні відбулася офіційна процедура зважування учасників даного івенту. Її результати:

основний кард:

Деррік Льюїс (263) – Сергій Співак (254)

Іон Куцелаба (206) – Кеннеді Нзечукву (205)

Чейз Шерман (256) – Уолдо Кортес-Акоста (259)

Муслім Саліхов (170) – Андре Фіалью (170.5)

Джек Делла Маддалена (170) – Денні Робертс (170)

преліми:

Жалгас Жумагулов (126) – Чарльз Джонсон (125.5)

Марина Мороз (124.5) – Дженніфер Майя (125)

Вінс Моралес (136) – Майлз Джонс (136)

Кевін Натівідад (135.5) – Рікі Турсіос (136)

Ванесса Демопулос (116) – Марія Олівейра (115.5)

Ферні Гарсія (136) – Брейді Хіштанд (135)

Тереза Бледа (125.5) – Наталія Сілва (125)
Результати турніру UFC 281.

Володимир Кириченко
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Теги

Марина Мороз Сергій Співак Деррік Льюїс Дженніфер Майя

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