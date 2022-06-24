Агапова - про конфлікт з Мороз: «Якщо людина одного разу мене підставив, другого шансу я йому не дам»
Марина Мороз: «Я буду підтримувати Україну, тому що я проти такого насильства. Люди не повинні страждати та вмирати»
Український боєць UFC – про ситуацію в рідній країні
16:23
Марина Мороз / Фото - actionnetwork.comУкраїнський боєць найлегшого дивізіоні UFC Марина Мороз (11-3) в Instagram висловилася з приводу «російського світу» і війни в Україні.
«Дуже засмучена, тому що у батьків бензину немає, бізнес потихеньку руйнується. Все важче і важче стає. Мені дуже-дуже шкода всіх українців. Навіть при тому, що у мене 3 відсотка української аудиторії і про мене ЗМІ до війни багато поганого писали... ».
«Але ніхто ж не винен, що цей «російський світ» прийшов. Мені всіх шкода. Люди не повинні страждати і вмирати через якихось неадекватних. В основному вся аудиторія у мене з Америки, але я все одно буду підтримувати Україну, тому що я проти війни, проти такого насильства. Це просто жахливо, що таке відбувається».
«Моя сім'я в Україні. Я українка, наполовину татарка, і я буду підтримувати Україну, робити сторизи для збору донатів для наших хлопців».
17 вересня Мороз проведе поєдинок в UFC проти Сіджари Юбенкс.
Нагадаємо, на турнірі UFC 272 Мороз святкувала успіх в бою з Марією Агаповою за рахунок задушливого прийому, який вона провела в другому раунді.
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