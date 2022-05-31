Масвідаль кинув виклик Макгрегору. конор відреагував

Колишній претендент на титул UFC в напівсередній вазі Хорхе Масвідаль (35-16) заявив, що готовий провести поєдинок з екс-чемпіоном в двох вагових категоріях конором Макгрегором (22-6).

Американця цитує портал mmamania.com:

Я б із задоволенням побився з Макгрегором в напівсередній вазі, але нікого не хочу чекати. Якщо він захоче побитися, то я розіб'ю йому обличчя. Якщо він не захоче цього робити, то нехай б'ється зі мною після наступного бою.

Конор - фальшивка, він знає, що я хлопець з важким ударом, що я виходжу вбивати, а не обніматися в клітці. Я віддам все, що у мене є всередині, щоб убити його. У мене невеликі габарити, а Конор обколюється стероїдами і іншими подібними речами. Однак він все одно маленький хлопчина».