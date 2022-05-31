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Масвідаль кинув виклик Макгрегору. конор відреагував

Американець заявив, що готовий провести поєдинок з ірландцем
ММА
12:00
Масвідаль кинув виклик Макгрегору. конор відреагував

Колишній претендент на титул UFC в напівсередній вазі Хорхе Масвідаль (35-16) заявив, що готовий провести поєдинок з екс-чемпіоном в двох вагових категоріях конором Макгрегором (22-6).

Американця цитує портал mmamania.com:

«У цьому році моє повернення гарантовано. Поки я не знаю дату. Думаю, що через два бої я буду претендентом на титул або проведу претендентський бій.

Я б із задоволенням побився з Макгрегором в напівсередній вазі, але нікого не хочу чекати. Якщо він захоче побитися, то я розіб'ю йому обличчя. Якщо він не захоче цього робити, то нехай б'ється зі мною після наступного бою.

Конор - фальшивка, він знає, що я хлопець з важким ударом, що я виходжу вбивати, а не обніматися в клітці. Я віддам все, що у мене є всередині, щоб убити його. У мене невеликі габарити, а Конор обколюється стероїдами і іншими подібними речами. Однак він все одно маленький хлопчина».

 

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор відповів на випад на своїй сторінці в соціальних мережах.

«У цього хлопця абсолютно голубині мізки. Він неймовірно тупий».

Втім, після цих слів вже Масвідаль почав сумніватися в інтелектуальних здібностях «Ноторіуса», який не бажає проводити з ним хайповий поєдинок.

«Ці голубині мізки - найбільший бій в твоєму житті. Так що ти або занадто наляканий, або занадто тупий, щоб взяти цей чек».

Колбі Ковінгтон (17-3) здобув перемогу над Хорхе Масвідалем одноголосним рішенням суддів.

Рене Тер Велде
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Хорхе Масвідаль Конор Макгрегор

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