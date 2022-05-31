Масвідаль кинув виклик Макгрегору. конор відреагував
Колишній претендент на титул UFC в напівсередній вазі Хорхе Масвідаль (35-16) заявив, що готовий провести поєдинок з екс-чемпіоном в двох вагових категоріях конором Макгрегором (22-6).
Американця цитує портал mmamania.com:
«У цьому році моє повернення гарантовано. Поки я не знаю дату. Думаю, що через два бої я буду претендентом на титул або проведу претендентський бій.
Я б із задоволенням побився з Макгрегором в напівсередній вазі, але нікого не хочу чекати. Якщо він захоче побитися, то я розіб'ю йому обличчя. Якщо він не захоче цього робити, то нехай б'ється зі мною після наступного бою.
Конор - фальшивка, він знає, що я хлопець з важким ударом, що я виходжу вбивати, а не обніматися в клітці. Я віддам все, що у мене є всередині, щоб убити його. У мене невеликі габарити, а Конор обколюється стероїдами і іншими подібними речами. Однак він все одно маленький хлопчина».
Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор відповів на випад на своїй сторінці в соціальних мережах.
«У цього хлопця абсолютно голубині мізки. Він неймовірно тупий».
Втім, після цих слів вже Масвідаль почав сумніватися в інтелектуальних здібностях «Ноторіуса», який не бажає проводити з ним хайповий поєдинок.
«Ці голубині мізки - найбільший бій в твоєму житті. Так що ти або занадто наляканий, або занадто тупий, щоб взяти цей чек».
This pea brain is the biggest fight of your life. So you're either too scared or too stupid to get this check- Jorge Masvidal UFC (@ GamebredFighter) May 31, 2022
Колбі Ковінгтон (17-3) здобув перемогу над Хорхе Масвідалем одноголосним рішенням суддів.
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