Масвідаль кинув виклик Макгрегору. конор відреагував

Колишній претендент на титул UFC в напівсередній вазі Хорхе Масвідаль (35-16) заявив, що готовий провести поєдинок з екс-чемпіоном в двох вагових категоріях конором Макгрегором (22-6).

Американця цитує портал mmamania.com:

Колишній чемпіон UFC у двох вагових категоріях Конор Макгрегор відповів на випад на своїй сторінці в соціальних мережах.

Втім, після цих слів вже Масвідаль почав сумніватися в інтелектуальних здібностях «Ноторіуса», який не бажає проводити з ним хайповий поєдинок.

This pea brain is the biggest fight of your life. So you're either too scared or too stupid to get this check