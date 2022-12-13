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Маурісіо Руа: «Бій проти Потєрі стане останнім в моїй кар'єрі»

Легендарний бразилець – про поєдинок з українцем на турнірі UFC 283 в Ріо-де-Жанейро
ММА
13 грудня 18:00
Маурісіо Руа: «Бій проти Потєрі стане останнім в моїй кар'єрі»
Маурісіо Руа / Фото - Getty Images
Екс-чемпіон UFC в напівважкому дивізіоні легендарний бразилець Маурісіо Руа (27-13-1) поділився очікуваннями від поєдинку проти українця Ігоря Потєрі (18-3).

Цитує Руа mmafighting.com.

«Думаю, на Потєрю більший тиск – він повинен перемогти. Зрозуміло, я зосереджений на своєму бою, на перемозі, але зараз він будує свою кар'єру в UFC, він тільки прийшов, а я вже завершую свою кар'єру. Це точно мій останній бій. І я більше не тисну на себе. Мій обов'язок – викластися найкращим чином, ось про що я думаю».


«Це буде мій прощальний бій, задоволений, що він такий. Щасливий, що проведу його на батьківщині. Вдячний UFC за те, що вони були одним з піонерів ММА. Провів з ними 15 років – більше нікого немає стільки в UFC. Я вдячний за все».


«Всього вже б'юся протягом 20 років. Почав дуже рано і багато років бився на найвищому рівні – з 2005 року проти кращих. Тому я реалізована людина і вдячний Богу за все, чого досяг у своїй кар'єрі. Це змушує мене зупинитися в правильний момент».


Бій відбудеться 22 січня 2023 року на турнірі UFC 283 в Ріо-де-Жанейро (Бразилія). 
Володимир Кириченко
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